ДТП из-за тяжелых дорожных условий: фургон перевернулся, пострадали двое

В 14.35 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 96 километре шоссе Валга-Уулу выехал с дороги и перевернулся фургон. В машине были два человека, которых доставили в больницу для проверки состояния здоровья, пишет Pärnu Postimees.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск подчеркнула, что сегодня дорожные условия по всей Эстонии крайне тяжелые. Сильный снегопад, метель, местами на дорогах снеговалы.