ДТП из-за тяжелых дорожных условий: фургон перевернулся, пострадали двое
Сегодня, 21 января, днем в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Саарде на шоссе Валга-Уулу произошло тяжелое ДТП.
Сегодня, 21 января, днем в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Саарде на шоссе Валга-Уулу произошло тяжелое ДТП.
В 14.35 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 96 километре шоссе Валга-Уулу выехал с дороги и перевернулся фургон. В машине были два человека, которых доставили в больницу для проверки состояния здоровья, пишет Pärnu Postimees.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск подчеркнула, что сегодня дорожные условия по всей Эстонии крайне тяжелые. Сильный снегопад, метель, местами на дорогах снеговалы.
Поскольку тяжелые погодные условия прогнозируются также на вечер и ночь, всем участникам дорожного движения необходимо быть очень внимательными и осторожными. «Пожалуйста, сбавьте скорость, избегайте резких маневров и обгонов, за рулем занимайтесь только вождением», — обратилась Кейск к участникам дорожного движения.