ФОТО: BBC News

Взрыв грузовика со взрывчаткой почти полностью уничтожил сотни домов в центральноафриканской стране, пишет Би-би-си.

Взрыв грузовика со взрывчаткой почти полностью уничтожил целый поселок - сотни домов - в Гане. Погибшими пока числятся 17 человек, но спасатели продолжают поиск тел.

Как сообщает полиция этой центральноафриканской страны, грузовик вез взрывчатку на золотодобывающую шахту и в поселке Апиате недалеко от города Богосо на юго-западе Ганы столкнулся с мотоциклом. Возник пожар, и последовавший взрыв сровнял Апиате с землей.

Местная пресса и пользователи соцсетей публикуют фотографии огромного облака дыма, большой воронки на дороге, искалеченных тел и сплошного поля руин и искореженной арматуры, в которое превратился поселок.

Представитель ганской службы чрезвычайных ситуаций Седзи Садзи Аменоду сказал агентству Франс-пресс, что всего в зоне взрыва оказались около 500 жилищ, большая часть из которых разрушена полностью.

К полудню пятницы спасатели насчитали 17 погибших и продолжают поиски тел под завалами.

Как сообщил прессе министр информации Ганы Кожо Оппонг Нкрума, ранены минимум 59 человек, часть из них - в критическом состоянии.

Тяжелораненые эвакуированы в больницы столицы страны, Аккры.

The blast created a huge crater ФОТО: BBC

Взрывчатка, которую вез грузовик, предназначалась для золотодобывающего комплекса - шахты и рудника - Чирано примерно в 140 километрах от Богосо.

Водитель грузовика и охранявшие груз полицейские успели бежать, когда вспыхнул пожар, и остались в живых. Мотоциклист, врезавшийся в грузовик, погиб, по всей видимости, еще в момент столкновения.

Грузовик принадлежал местной фирме Maxam, золотодобывающий комплекс - корпорации Kinross Gold со штаб-квартирой в Торонто. Золото - одна из главный статей экспорта Ганы.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил в "Твиттере", что ликвидацией последствий катастрофы занимаются совместно спасатели, полиция и военные и что он распорядился срочно помочь выжившим жителям Апиате.