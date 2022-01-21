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Из-за коронавируса будут закрыты две школы

Раквереская реальная гимназия на неделю закрывается и переходит на удаленку. ФОТО: Marianne Loorents

Со следующего понедельника на неделю Раквереская гимназия и реальная гимназия перейдут на дистанционное обучение, сообщает Virumaa Teataja.

Чрезвычайно высокие общегосударственные показатели заражения коронавирусом не прошли мимо Раквере. По словам вице-мэра Лаура Кальювеэ, обычная организация учебного процесса в Раквереской гимназии и реальной гимназии серьезно нарушена, а из-за заражения многих учеников и учителей на этой неделе очень сильно выросло количество изолированных классов.

«В результате обсуждений между школами, Департаментом здоровья и школьной администрацией было принято решение перевести эти школы с 24 января на неделю на дистанционное обучение, — сказал Кальювеэ. - Также важно недельное дистанционное обучение для учащихся этих школ в области образования по интересам. Исходя из опыта Департамента здоровья, недельное дистанционное обучение помогло взять под контроль очаги заражения и снизить нагрузку на систему здравоохранения».

Ситуация с коронавирусом в Раквереской основной школе и Раквереской частной гимназии умеренно хорошая, контактное обучение там будет продолжаться пока это будет возможно.

Школы предоставят более подробную информацию по организации дальнейшего обучения ученикам и родителям через э-кооль.

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