США рассмотрят возможность эвакуации семей дипломатов из Украины

"В соответствии с планом неосновной персонал сможет добровольно покинуть страну, в то время как члены семей получат распоряжение вернуться домой", - сообщает агентство.

По данным источников, об этом решении могут объявить в предстоящие дни.

Один из собеседников агентства заявил, что решение эвакуировать персонал "не будет означать, что США убеждены в том, что Россия вторгнется (на Украину - ИФ), а лишь является свидетельством продуманной подготовки на фоне усиления напряженности".

В пятницу в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Блинкен согласился предоставить Москве письменный ответ на ее предложения по безопасности и встретиться вновь в рамках усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Госсекретарь заявил после переговоров в Женеве, что услышал слова Лаврова об отсутствии у РФ планов вторжения на Украину, однако США нужны более весомые доказательства подобной позиции Москвы.

Ранее на этой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне осведомлены о планах России вывести некоторый дипломатический персонал с Украины и что оценка этих данных продолжается.

"Мы располагаем информацией, которая указывает на то, что российские власти готовились к эвакуации сотрудников российского посольства на Украине в конце декабря - начале января. Мы продолжаем оценивать ситуацию", - сказала она на брифинге.

Ранее издание The New York Times сообщило со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия в начале января стала эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов.