Каллас - о заявлении Лаврова: это российская пропаганда!
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью SkyNews прокомментировала недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвав его российской пропагандой.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью SkyNews прокомментировала недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвав его российской пропагандой.
По словам Каллас, необходимо помнить, что именно Россия является страной, создавшей нынешнюю напряженную ситуацию в области безопасности прежде чем приступиить к ее урегулированию.
«Мы не должны попасть в их ловушку. Эскалацию проводит не НАТО, а Россия», — сказала Каллас, добавив, что требования России относительно приема в альянс новых членов явно противоречат европейской архитектуре безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Женеве, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По словам Лаврова, Вашингтон готов представить письменный ответ на требования Москвы по безопасности на следующей неделе.
Среди прочего Лавров заявил, что Россия «никогда не угрожала украинскому народу». Москву беспокоят «не надуманные угрозы, а реальные факты», сказал Лавров. Это включает отправку на Украину западного оружия и военных инструкторов.
По его словам, после того, как Россия получит ответ от США, состоится еще одна дипломатическая встреча «на нашем уровне».
Ведущий упомянул о некоторых разногласиях внутри альянса, сославшись на заявление президента США Джо Байдена, который сказал, что существуют разногласия между государствами-членами в зависимости от того, что они сделали в случае российской агрессии.
«Это то, что Россия и хочет видеть, что альянс раскололся, но мы не должны давать им это», — пояснила Каллас.
По ее мнению, в последнее время заявления союзников были все же единогласными и сильными. «Это, безусловно, стало негативным сюрпризом для России», — добавила Каллас, указывая на вчерашнее заявление госсекретаря США в Берлине, в котором, по оценке премьер-министра, Блинкен сказал то же самое, что и другие союзники говорили в ответ на требования России. «Было приятно это слышать».
Ведущий поинтересовался, есть ли вероятность того, что Россия введет в страну войска, которые сейчас находятся вплотную к украинской границе. «Конечно, это вопрос к России. Я думаю, что мы направили сигналы о том, какими будут наши шаги, если они сделают что-то подобное», — сказала Каллас, также подчеркнув экономическую мощь Европейского Союза при введении санкций.
«Мяч на стороне России, — образно сказала Каллас. - Я действительно надеюсь, что они не будут обострять дальше».