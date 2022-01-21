Каллас - о заявлении Лаврова: это российская пропаганда!

По словам Каллас, необходимо помнить, что именно Россия является страной, создавшей нынешнюю напряженную ситуацию в области безопасности прежде чем приступиить к ее урегулированию.

«Мы не должны попасть в их ловушку. Эскалацию проводит не НАТО, а Россия», — сказала Каллас, добавив, что требования России относительно приема в альянс новых членов явно противоречат европейской архитектуре безопасности.

Лавров: Россия никогда не угрожала украинскому народу

Сергей Лавров ФОТО: Russian Foreign Ministry

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Женеве, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По словам Лаврова, Вашингтон готов представить письменный ответ на требования Москвы по безопасности на следующей неделе.

Среди прочего Лавров заявил, что Россия «никогда не угрожала украинскому народу». Москву беспокоят «не надуманные угрозы, а реальные факты», сказал Лавров. Это включает отправку на Украину западного оружия и военных инструкторов.

По его словам, после того, как Россия получит ответ от США, состоится еще одна дипломатическая встреча «на нашем уровне».