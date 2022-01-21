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Экс-президент Польши Лех Валенса заразился COVID-19

Лех Валенса ФОТО: Nav zināms / LETA

Бывший президент Польши, исторический лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса в пятницу сообщил о том, что заразился коронавирусом.

"Не могу поверить! Я инфицирован. Болит голова, тело не слушается и болит", - написал он в Твиттере.

На страничке в Фейсбуке Валенса назвал ситуацию непростой, напомнив, что привился от COVID-19 уже трижды.

В комментариях врачи напомнили Валенсе, что прививка не защищает от заражения, но помогает легче перенести заболевание, и рекомендовали бывшему президенту Польши обратиться за медицинской помощью.

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