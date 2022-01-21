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  • Департамент полиции и погранохраны закрыл кордон на восточной границе

Департамент полиции и погранохраны закрыл кордон на восточной границе

Mustajõe kordonihoone avamine 2007. aastal. ФОТО: Ilja Smirnov

В конце прошлого года на берегу притока реки Нарвы было закрыто здание пограничного кордона.

Идаский префект Тарво Крууп сообщил ERR, что причинами закрытия стали оптимизация расходов и структурные изменения. Однако он подтвердил, что ни один сотрудник не потеряет работу c закрытием комплекса зданий.

Крууп добавил, что с закрытием кордона возможности патрулирования не уменьшатся. Недвижимость, которой управляет Riigi Kinnisvara (RKAS), вероятно, будет отчуждена, сказал директор административных служб RKAS Мартин Мяги.

В начале декабря Postimees писал, что в 2022 году Департамент полиции и погранохраны должен изыскать возможности экономии в объеме 3,5 миллиона евро.

Кордон Мустайыэ, построенный за 15 миллионов крон, был открыт в 2007 году. Postimees писал тогда, что целью строительства была модернизация условий жизни и службы пограничников.

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