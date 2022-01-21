Департамент полиции и погранохраны закрыл кордон на восточной границе

Идаский префект Тарво Крууп сообщил ERR, что причинами закрытия стали оптимизация расходов и структурные изменения. Однако он подтвердил, что ни один сотрудник не потеряет работу c закрытием комплекса зданий.

Крууп добавил, что с закрытием кордона возможности патрулирования не уменьшатся. Недвижимость, которой управляет Riigi Kinnisvara (RKAS), вероятно, будет отчуждена, сказал директор административных служб RKAS Мартин Мяги.

В начале декабря Postimees писал, что в 2022 году Департамент полиции и погранохраны должен изыскать возможности экономии в объеме 3,5 миллиона евро.