Департамент полиции и погранохраны закрыл кордон на восточной границе
В конце прошлого года на берегу притока реки Нарвы было закрыто здание пограничного кордона.
В конце прошлого года на берегу притока реки Нарвы было закрыто здание пограничного кордона.
Идаский префект Тарво Крууп сообщил ERR, что причинами закрытия стали оптимизация расходов и структурные изменения. Однако он подтвердил, что ни один сотрудник не потеряет работу c закрытием комплекса зданий.
Крууп добавил, что с закрытием кордона возможности патрулирования не уменьшатся. Недвижимость, которой управляет Riigi Kinnisvara (RKAS), вероятно, будет отчуждена, сказал директор административных служб RKAS Мартин Мяги.
В начале декабря Postimees писал, что в 2022 году Департамент полиции и погранохраны должен изыскать возможности экономии в объеме 3,5 миллиона евро.
Кордон Мустайыэ, построенный за 15 миллионов крон, был открыт в 2007 году. Postimees писал тогда, что целью строительства была модернизация условий жизни и службы пограничников.