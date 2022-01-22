Не так все просто: Германия запретила Эстонии поставлять оружие на Украину
Германия заблокировала передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.
Германия заблокировала передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.
Согласно статье американского издания, в отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников Берлин принял решение запретить экспорт смертоносного оружия напрямую на Украину. Авторы материала подчеркивают, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по вопросу Украины.
Это решение является частью давней политики страны, заключающейся в том, чтобы не рекомендовать экспорт оружия в зоны конфликта. По словам представителя германского правительства, такое отношение всегда было одинаковым, независимо от того, поступает ли вооружение из Германии или через третьи страны. «Однако в настоящее время невозможно оценить, каким будет окончательное решение», — сказал он.
Советник министра обороны Эстонии Калле Лаанета Кристо Энн Вага заявил изданию, что правительство попытается уговорить Германию. "Надеюсь, мы все же получим разрешение от Германии", - сказал он, добавив, что Эстония продемонстрировала готовность всячески помогать Украине.
Накануне министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о безвозмездной передаче оружия Украине. Согласно заявлению, Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы, латвийско-литовские зенитно-ракетные комплексы Stinger и аксессуары для укрепления независимого оборонного потенциала Украины. Страны Балтии продолжат сотрудничество, чтобы оперативно доставить оружие в Украину.
Министры обороны также выразили надежду на то, что Украине никогда не придется эффективно применять системы вооружений и что Россия изменит свою агрессивную позицию.