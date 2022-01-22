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  • Эстония
  • Не так все просто: Германия запретила Эстонии поставлять оружие на Украину
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Не так все просто: Германия запретила Эстонии поставлять оружие на Украину

Гаубица Сил обороны ФОТО: Meelis Meilbaum

Германия заблокировала передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.

Согласно статье американского издания, в отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников Берлин принял решение запретить экспорт смертоносного оружия напрямую на Украину. Авторы материала подчеркивают, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по вопросу Украины.

Это решение является частью давней политики страны, заключающейся в том, чтобы не рекомендовать экспорт оружия в зоны конфликта. По словам представителя германского правительства, такое отношение всегда было одинаковым, независимо от того, поступает ли вооружение из Германии или через третьи страны. «Однако в настоящее время невозможно оценить, каким будет окончательное решение», — сказал он.

Советник министра обороны Эстонии Калле Лаанета Кристо Энн Вага заявил изданию, что правительство попытается уговорить Германию. "Надеюсь, мы все же получим разрешение от Германии", - сказал он, добавив, что Эстония продемонстрировала готовность всячески помогать Украине.

Накануне министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о безвозмездной передаче оружия Украине. Согласно заявлению, Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы, латвийско-литовские зенитно-ракетные комплексы Stinger и аксессуары для укрепления независимого оборонного потенциала Украины. Страны Балтии продолжат сотрудничество, чтобы оперативно доставить оружие в Украину.

Министры обороны также выразили надежду на то, что Украине никогда не придется эффективно применять системы вооружений и что Россия изменит свою агрессивную позицию.

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