Сб, 22.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны семеро нетрезвых водителей

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны семеро нетрезвых водителей

Nädalavahetusel alkomeetrisse puhunud ligi tuhandest juhist seitse olid alkoholi tarvitanud. Lisaks oli üks juht narkojoobe kahtlusega. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны семеро нетрезвых водителей.

По предварительным данным, у одного из задержанных выявлены признаки употребления наркотика, у остальных алкоголя, сообщила BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back