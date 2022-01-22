Кристийне приглашает создавать в районе снежные скульптуры

Зима в этом году особенно снежная, и пора вспомнить традиционное зимнее развлечение – изготовление снежных скульптур. Лев в парке Левенру готовится к встрече года Тигра и ждет на праздник много новых друзей. Соберем веселую компанию снежных зверей, чтобы этот год был радостным и удачным!

«Приглашаем участвовать всех жителей и гостей Кристийне! Для конкурса подходят как большие, так и мини-скульптуры из снега. Самое главное — это творческий подход, чувство юмора и желание участвовать. Снежного зверя можно установить во дворе, на игровой площадке или в районном парке», — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе. — Это прекрасная возможность для совместного проведения досуга на свежем воздухе и запечатления прекрасных зимних эмоций».

Правила участия в конкурсе

Сделайте из снега фигуру любого животного, сфотографируйте и пришли фото c заголовком Lumeloom на адрес kristiinelov@gmail.com не позднее 10 февраля. В письме сообщите название фотографии, свое имя и телефон для связи.

Поставьте «лайк» страничке Кристийне в Facebook (kristiinerus) или Instagram (kristiinelov)

Опубликуйте фотографию на своей страничке в Facebook или Instagram с хештегами #lumeloom, #Kristiine