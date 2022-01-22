За сутки в Эстонии прибавилось 4783 зараженных, скончались 4 человека
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 578 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4 783. Скончались 4 человека с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 578 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4 783. Скончались 4 человека с коронавирусом.
По состоянию на утро 22 января, в больницах находится 296 пациентов с коронавирусом. Из них 212 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 166 человек, или 78,3% не были вакцинированы, а 46, или 21,7% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни. Скончалось 4 человека с коронавирусом, из которых трое не были вакцинированы: 60-летний мужчина, 80-летний мужчина, 91-летняя женщина и 96-летняя женщина.
За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 193,2, а среди невакцинированных людей – 315,2.
За сутки ввели 5 068 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 564 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 361 872 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,1%.