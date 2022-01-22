Фото ⟩ Смотрите, как выглядят самые дорогие квартиры Санкт-Петербурга
Взрывной рост цен на недвижимость идет сейчас во всем мире. Kodu предлагает посмотреть, сколько стоят самые дорогие квартиры в Санкт-Петербурге и как они выглядят.
Взрывной рост цен на недвижимость идет сейчас во всем мире. Kodu предлагает посмотреть, сколько стоят самые дорогие квартиры в Санкт-Петербурге и как они выглядят.
Первое место
Самая дорогая квартира Петербурга находится в Петроградском районе. 822 868 050 рублей, или почти 9,5 млн евро стоит шестикомнатная квартира в построенном в 2018 году жилом комплексе «Императорский Яхтъ-Клуб». Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.
Второе место
Следующая по цене - квартира площадью 539 м2, которая также находится в Петроградском районе. Грандиозное жилье! Такого в Эстонии не найти. За квартиру, оформленную в золотых и темных тонах попросят 749 049 000 рублей, или чуть более 8,6 млн евро. Вы можете прочитать об этих апартаментах в объявлении о продаже, которое находится ЗДЕСЬ.
Третье и четвертое места
Стоящие полмиллиарда рублей, или 5,76 млн евро, две квартиры разделят третье и четвертое места. Оба расположены в Петроградском районе. Одна из них находится прямо на берегу Невы. С информацией об этой квартире можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Вторая квартира той же ценовой категории находится на элитном Каменном острове в построенном в 2017 году многоквартирном жилом комплексе. Ознакомьтесь с квартирой ЗДЕСЬ.
Пятое место
Весь Петроградский район полон дорогих квартир. И это вполне понятно - все-таки речь идет о сердце города. На пятом месте двухэтажная квартира в этом районе, интерьер которой напоминает Сикстинскую капеллу. Новому владельцу он обойдется в 493 000 000 рублей или 5,67 млн евро. Узнать о квартире можно ЗДЕСЬ.