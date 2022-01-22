Фото ⟩ Смотрите, как выглядят самые дорогие квартиры Санкт-Петербурга

Первое место

Самая дорогая квартира Петербурга находится в Петроградском районе. 822 868 050 рублей, или почти 9,5 млн евро стоит шестикомнатная квартира в построенном в 2018 году жилом комплексе «Императорский Яхтъ-Клуб». Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.

Самая дорогая квартира Петербурга находится в относительно новом доме. ФОТО: spb.cian.ru

Второе место

Следующая по цене - квартира площадью 539 м2, которая также находится в Петроградском районе. Грандиозное жилье! Такого в Эстонии не найти. За квартиру, оформленную в золотых и темных тонах попросят 749 049 000 рублей, или чуть более 8,6 млн евро. Вы можете прочитать об этих апартаментах в объявлении о продаже, которое находится ЗДЕСЬ.

Одна из самых дорогих питерских квартир. ФОТО: spb.cian.ru

Третье и четвертое места

Стоящие полмиллиарда рублей, или 5,76 млн евро, две квартиры разделят третье и четвертое места. Оба расположены в Петроградском районе. Одна из них находится прямо на берегу Невы. С информацией об этой квартире можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Квартира на берегу Невы. ФОТО: spb.cian.ru

Вторая квартира той же ценовой категории находится на элитном Каменном острове в построенном в 2017 году многоквартирном жилом комплексе. Ознакомьтесь с квартирой ЗДЕСЬ.

Жилой комплекс на Каменном острове. ФОТО: spb.cian.ru

Пятое место

Весь Петроградский район полон дорогих квартир. И это вполне понятно - все-таки речь идет о сердце города. На пятом месте двухэтажная квартира в этом районе, интерьер которой напоминает Сикстинскую капеллу. Новому владельцу он обойдется в 493 000 000 рублей или 5,67 млн ​​евро. Узнать о квартире можно ЗДЕСЬ.