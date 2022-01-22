Все, что вы не знали об ипотеке или стеснялись спросить

На семь самых распространенных вопросов об ипотеке отвечает лицензированный маклер Кетлин Юндас из бюро недвижимости Uus Maa.

Что именно представляет собой ипотека?

Ипотека – это залог недвижимого имущества, отметка о котором делается в четвертой строчке Крепостной книги. Сделка является нотариальной.

Как правило, при получении кредита ипотека вносится в Крепостную книгу в пользу банка. Лицо, в пользу которого установлена ​​ипотека, называется ипотекодержателем. Ипотекодержатель является собственником ипотеки и может передать ее, не спрашивая разрешения у собственника недвижимости. Однако недвижимое имущество, на которое установлена ​​ипотека, остается собственностью его владельца.

Может ли собственник продать заложенное имущество?

Собственник может продать заложенное имущество, не спрашивая разрешения у ипотекодержателя, но покупатель должен учитывать, что ипотека обеспечивает взятый под залог кредит. Таким образом, независимо от собственника имущества, в случае неуплаты кредита ипотекодержатель может потребовать реализации недвижимости в порядке исполнительного производства.

Однако, если собственник желает продать заложенную недвижимость, он должен пригласить к нотариусу, на сделку купли-продажи, ипотекодержателя, которому выплачивается оставшаяся часть кредита, если она еще не получена, а он освобождает недвижимость от ипотеки.

Ипотекодержателем может быть только банк?

Нет, им может быть сберегательное общество, другое физическое или юридическое лицо. В этих случаях условия кредита могут, конечно, отличаться от предоставляемых банком, но нотариальное оформление ипотеки не меняется.

Почему, как правило, стоимость ипотеки устанавливается на 30% больше суммы кредита? Может ли ипотекодержатель потребовать выплатить больше, чем сумма кредита?

Ипотекодержатель может претендовать только на ту сумму, которая была согласована сторонами. Однако при наличии исполнительного производства, в ходе которого ипотекодержатель возвращает свои деньги в случае несоблюдения условий договора, он может использовать эти 30% для покрытия расходов на исполнительное производство. Ипотекодержатель не может требовать эти деньги просто по собственному желанию. Все должно быть конкретно обосновано и доказано.

Ипотекодержатель может требовать возврата части суммы кредита, не выплаченной собственником недвижимости, к которой могут быть прибавлены расходы, понесенные в ходе исполнительного производства.

Можно ли при получении кредита использовать поручительство и недвижимость поручителя?

Да, такое возможно и практикуется. Однако поручитель должен понимать, если заемщик не выполняет обязательства, вытекающих из условий кредита, т. е. не выплачивает ежемесячные платежи по кредиту, ипотекодержатель может реализовать право требования и на его имущество.

Если банку не подходит в качестве залога приобретаемая недвижимость, сделка не состоится?

При кредитовании залогом необязательно должна быть приобретаемая недвижимость. Например, если вы хотите купить дачу, находящуюся вдали от популярных уездов страны, и банк не хочет иметь ее в качестве залога, вы можете заложить другую недвижимость, которой владеете.

Если кредит погашен, что происходит с ипотекой в ​​Крепостной книге?

Ипотека сама не исчезает из Крепостной книги, а ее стоимость в Крепостной книге не всегда отражает фактический размер кредита, потому что к тому времени он был погашен частично или полностью. Ипотеку из Крепостной книги удаляют.