Урны с прахом годами хранятся в похоронном бюро: останки одного человека ждут близких уже 14 лет

Майе Рохумяги, одна из владельцев семейной компании по организации похорон, не верит, что Арво все-таки заберут. Конечно, она пыталась связаться как с его родственниками, так и с близкими других покойников, прах которых был оставлен в бюро. Но они будто сквозь землю провалились. Телефоны у них уже не работают, и даже гугл не помогает найти какую-нибудь зацепку.