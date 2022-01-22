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  • Урны с прахом годами хранятся в похоронном бюро: останки одного человека ждут близких уже 14 лет

Урны с прахом годами хранятся в похоронном бюро: останки одного человека ждут близких уже 14 лет

В последнее время за урнами с прахом приходят вовремя, но золотой фонд годами пылится на полках. ФОТО: Mailiis Ollino

Дольше всего – уже 14 лет – на полке похоронного бюро Viimne Tee ждет, чтобы его кто-нибудь забрал, Арво. Видимо, он продолжит ждать и дальше.

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Майе Рохумяги, одна из владельцев семейной компании по организации похорон, не верит, что Арво все-таки заберут. Конечно, она пыталась связаться как с его родственниками, так и с близкими других покойников, прах которых был оставлен в бюро. Но они будто сквозь землю провалились. Телефоны у них уже не работают, и даже гугл не помогает найти какую-нибудь зацепку.

Работники семейной фирмы ласково называют «забытые» у них на долгие годы — и вероятно, навсегда — урны с прахом золотым фондом.

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