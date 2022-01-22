На автовокзале умер человек
В субботу, 22 января, в 13.20 в полицию поступило сообщение, что на автовокзале Выхма в помощи нуждается мужчина без сознания.
В субботу, 22 января, в 13.20 в полицию поступило сообщение, что на автовокзале Выхма в помощи нуждается мужчина без сознания.
Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала Sakala, что мужчину пытались реанимировать случайные прохожие, а потом и прибывшие на место медики скорой помощи, но, к сожалению, их усилия не принесли результатов и 57-летний мужчина умер.
Вирк отметила, что, по предварительным данным, на месте происшествия не было обнаружено следов преступления. Вскрытие установит, была ли связана смерть с проблемами со здоровьем.
Она добавила, что возле мужчины были найдены бутылки с алкоголем, но пока нельзя сказать, был ли и в какой степени алкоголь связан со смертью этого человека.