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На автовокзале умер человек

На автовокзале скончался мужчина. ФОТО: Kenno Soo

В субботу, 22 января, в 13.20 в полицию поступило сообщение, что на автовокзале Выхма в помощи нуждается мужчина без сознания.

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала Sakala, что мужчину пытались реанимировать случайные прохожие, а потом и прибывшие на место медики скорой помощи, но, к сожалению, их усилия не принесли результатов и 57-летний мужчина умер.

Вирк отметила, что, по предварительным данным, на месте происшествия не было обнаружено следов преступления. Вскрытие установит, была ли связана смерть с проблемами со здоровьем.

Она добавила, что возле мужчины были найдены бутылки с алкоголем, но пока нельзя сказать, был ли и в какой степени алкоголь связан со смертью этого человека.

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