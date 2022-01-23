Фото ⟩ «У меня есть знакомый на мясокомбинате. Он покупает женское мясо!»

Молодая мать-одиночка на портале для знакомств стала жертвой незнакомого мужчины. Разговор, изначально начавшийся вежливо, быстро стал очень пугающим: мужчина пообещал убить ее с помощью ножа и продать ее мясо на мясокомбинат. Начавшаяся летом 2020 года история закончилась полицейским расследованием, а в конце прошлого года виновный был наказан в суде.