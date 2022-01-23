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  • «У меня есть знакомый на мясокомбинате. Он покупает женское мясо!»

Фото ⟩ «У меня есть знакомый на мясокомбинате. Он покупает женское мясо!»

После обращения в полицию Алавяли попытался замять случившееся. ФОТО: Kohtutoimik

ВЕБ-ТЕРРОР. Мужчина на портале для знакомств стал донимать незнакомую женщину, а также обещал ее убить и расчленить.

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Молодая мать-одиночка на портале для знакомств стала жертвой незнакомого мужчины. Разговор, изначально начавшийся вежливо, быстро стал очень пугающим: мужчина пообещал убить ее с помощью ножа и продать ее мясо на мясокомбинат. Начавшаяся летом 2020 года история закончилась полицейским расследованием, а в конце прошлого года виновный был наказан в суде.

«Сначала он писал вежливо», — вспоминает Кармен. Он написал: «Привет!», на что женщина не ответила. На следующий день начался кошмар.

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