Участники опроса. ФОТО: Elmo Riig

В контексте недавнего скачка цен чиновники, которые находятся у власти, активно обсуждали, как разумнее всего было бы помочь населению. Портал Sakala решил спросить у людей, какую зарплату министры заслуживают за свою работу? И кого из министров можно назвать самым толковым?

Криста Суйтс ФОТО: Elmo Riig

Криста Суйтс, пенсионер

Если спрашивать о справедливой зарплате, нужно сказать, что справедливость не объективна, а зависит от точки зрения каждого. Я предлагаю, чтобы зарплата министра могла составить 50 000 евро. Если платить слишком мало, пойдут скорее в частный сектор. Но подождите... Сколько зарабатывает наш мэр? Я бы все-таки уменьшила свое первое предложение. Допустим, что 13 000 евро.

Кого выделить как толкового министра? Кто у нас вообще в министрах? Я знаю министра образования Лийну Керсна.

Маргарете Элингс ФОТО: Elmo Riig

Маргарете Элингс, старшая по обработке данных

Я не могу сказать, это зависит от министра. Я работаю в Департаменте статистики, слежу за размерами зарплат, но не могу оценить объем работы министров. Если министр хорошо выполняет свою работу, он заслуживает большой зарплаты. Точную сумму не скажу.

(Вопрос по поводу толкового министра заставляет респондента надолго задуматься.) Среди министров у меня нет фаворитов.

Марек Нымм ФОТО: Elmo Riig

Марек Нымм, техник экстренной медицины

Я думаю, что министр мог бы получать среднюю в Эстонии зарплату, а какая она у нас? (Задумывается.) У министра есть еще всевозможные компенсации. Может быть, 3000 евро и выше. Но если спросите по поводу члена Рийгикогу, он должен, конечно, получать среднюю в Эстонии зарплату.

Самый толковый министр, я считаю... У одного одна сторона сильнее, у другого - другая. Некоторые министры поначалу кажутся нормальными, но через некоторое время кажется, что на месте оказался не тот человек.

Эвелин Лагле-Нымм ФОТО: Elmo Riig

Эвелин Лагле-Нымм, руководитель проектов

Зарплата должна быть соизмерима с ответственностью. Точную сумму я не назову.

Я твердо придерживаюсь мнения, что если бы у нас, например, не было ни одной уборщицы, мы были бы в большой беде. Каждый, кто хорошо делает свою работу, должен получать достойную оплату, чтобы никто из нас не экономил деньги, выключая дома свет, и не растягивал хлеб до конца месяца.

Я не назову имя толкового министра. У каждого министра свои плюсы и минусы.

Хелена Шегедин ФОТО: Elmo Riig

Хелена Шегедин, переводчик

Это сложный вопрос. А сколько министры получают сейчас? Я думаю, что министры могли бы получать в два раза больше средней в Эстонии зарплаты, то есть около 3500 евро. У них все-таки ответственная работа. Если же вы спросите, каждый ли министр выполняет работу на такую сумму, это зависит от человека. Другое дело, как измерить работу министра.

Не могу назвать самого благоразумного министра. Когда я начинаю думать об именах, первые, кто приходят на ум, это те, кто попадал в какие-то скандалы.

Марко Мардим ФОТО: Elmo Riig

Марко Мардим, работник по обслуживанию клиентов

Не могу назвать размер справедливой зарплаты. Все зависит от министра и от того, что он делает. Но предложу, что она могла бы равняться трем средним зарплатам в Эстонии. Если назову меньше, вдруг какой-нибудь министр потом приедет и устроит мне взбучку.

Самый толковый министр...Из прежних мне вспоминается Урмас Паэт в качестве министра иностранных дел.

Кайре Илус ФОТО: Elmo Riig

Кайре Илус, советник по развитию

Зарплата министра могла бы быть больше, чем у мэра Таллинна. Однако, если бы это зависело от меня, электорат имел бы возможность изменить свой голос через полгода после выборов. К тому времени уже должно быть видно, что удалось избранному человеку или нет, насколько совпали обещания политика перед выборами и коалиционное соглашение, родившееся после выборов. Например, если достаточное количество избирателей отозвало свой голос, выбранное лицо не сможет оставаться на своем посту.

На мой взгляд, самый толковый министр — Танель Кийк, несмотря на все то, что сделала страна в ситуации с пандемией.

Ричард Сярк ФОТО: Elmo Riig

Ричард Сярк, журналист