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В России за сутки выявили максимальные за пандемию 57,2 тыс. случаев COVID

Москва. ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 57 212 случаев, умер за сутки 681 пациент.

Распространение варианта "омикрон" сегодня, 22 января фиксируется уже в 63 регионах страны. В структуре новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%.

В Москве зарегистрировали 16 094 новых пациента - это новый антирекорд. В Петербурге - 8 451 заболевший, в Подмосковье - 6 400.

Еще 1 358 заболевший зарегистрирован в Нижегородской области. В Якутии выявили 1 003 случая заражения, в ХМАО - 947, в Самарской области - 863, в Ростовской - 838, в Свердловской - 823, в Ставропольском крае - 807. Кроме того, в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 805 человек, в Воронежской области - у 787, в Пермском крае - 748, в Омской области - 537, в Архангельской - 531, в Иркутской - 530, в ЯНАО - 477, в Ленинградской области - 473, в Красноярском крае - 431, в Волгоградской области - 417, в Алтайском крае - 411, в Челябинской области - 404, в Тюменской - 403, в Астраханской - 400. В других регионах число случаев COVID-19 не превышает 400.

За сутки госпитализировали 9 902 человек, рост по сравнению с предыдущими сутками составил 8,4%.

Выздоровели за сутки 25 525 человек.

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