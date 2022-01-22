В России за сутки выявили максимальные за пандемию 57,2 тыс. случаев COVID

Еще 1 358 заболевший зарегистрирован в Нижегородской области. В Якутии выявили 1 003 случая заражения, в ХМАО - 947, в Самарской области - 863, в Ростовской - 838, в Свердловской - 823, в Ставропольском крае - 807. Кроме того, в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 805 человек, в Воронежской области - у 787, в Пермском крае - 748, в Омской области - 537, в Архангельской - 531, в Иркутской - 530, в ЯНАО - 477, в Ленинградской области - 473, в Красноярском крае - 431, в Волгоградской области - 417, в Алтайском крае - 411, в Челябинской области - 404, в Тюменской - 403, в Астраханской - 400. В других регионах число случаев COVID-19 не превышает 400.