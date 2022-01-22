Инфекционист таллиннской больницы: число пациентов с COVID-19 выросло

"Последняя неделя для нас прошла иначе, пациентов стало больше. Заражены ли они омикроном, мы не знаем, в больнице это не устанавливается, поскольку лечение от этого не зависит", – рассказала Мяртин в передаче Ringvaade на канале ETV, передает rus.err.ee.

По ее словам, несмотря на разговоры о том, что в случае заражения омикроном болезнь протекает легче, люди все равно оказываются в больницах.