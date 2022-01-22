Инфекционист таллиннской больницы: число пациентов с COVID-19 выросло
В последнюю неделю в Ляэне-Таллиннской центральной больнице увеличилось число пациентов с коронавирусом, сообщила инфекционист Пилле Мяртин.
В последнюю неделю в Ляэне-Таллиннской центральной больнице увеличилось число пациентов с коронавирусом, сообщила инфекционист Пилле Мяртин.
"Последняя неделя для нас прошла иначе, пациентов стало больше. Заражены ли они омикроном, мы не знаем, в больнице это не устанавливается, поскольку лечение от этого не зависит", – рассказала Мяртин в передаче Ringvaade на канале ETV, передает rus.err.ee.
По ее словам, несмотря на разговоры о том, что в случае заражения омикроном болезнь протекает легче, люди все равно оказываются в больницах.
Если число госпитализированных увеличится еще больше, то, как отметила Мяртин, придется снова сокращать плановое лечение: "Невозможно вести плановую деятельность, так как персонал должен заниматься пациентами, у которых трудности с дыханием".