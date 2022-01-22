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Инфекционист таллиннской больницы: число пациентов с COVID-19 выросло

Covid-отделение. ФОТО: Sander Ilvest

В последнюю неделю в Ляэне-Таллиннской центральной больнице увеличилось число пациентов с коронавирусом, сообщила инфекционист Пилле Мяртин.

"Последняя неделя для нас прошла иначе, пациентов стало больше. Заражены ли они омикроном, мы не знаем, в больнице это не устанавливается, поскольку лечение от этого не зависит", – рассказала Мяртин в передаче Ringvaade на канале ETV, передает rus.err.ee.

По ее словам, несмотря на разговоры о том, что в случае заражения омикроном болезнь протекает легче, люди все равно оказываются в больницах. 

Если число госпитализированных увеличится еще больше, то, как отметила Мяртин, придется снова сокращать плановое лечение: "Невозможно вести плановую деятельность, так как персонал должен заниматься пациентами, у которых трудности с дыханием".

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