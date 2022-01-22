Случайный прохожий нашел в сугробе предположительно пьяного водителя

Дежурный пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала Virumaa Teataja, что попавший в аварию автомобиль заметил случайно проезжавший мимо человек. Он спросил у водителя Subaru, нужна ли ему помощь. В ответ услышал, что не нужна.

Прохожему показалось, что водитель может быть в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция получила сообщение о выехавшем с дороги автомобиле в 17.20. Патруль на всякий случай выехал на место происшествия, чтобы проверить, трезв ли водитель машины, которая въехала в сугроб.