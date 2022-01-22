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  • Случайный прохожий нашел в сугробе предположительно пьяного водителя

Случайный прохожий нашел в сугробе предположительно пьяного водителя

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Сегодня, 22 января, на дороге Виру-Нигула-Азери автомобиль Subaru въехал в сугроб.

Дежурный пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала Virumaa Teataja, что попавший в аварию автомобиль заметил случайно проезжавший мимо человек. Он спросил у водителя Subaru, нужна ли ему помощь. В ответ услышал, что не нужна.

Прохожему показалось, что водитель может быть в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция получила сообщение о выехавшем с дороги автомобиле в 17.20. Патруль на всякий случай выехал на место происшествия, чтобы проверить, трезв ли водитель машины, которая въехала в сугроб.

По словам Вирк, патруль прибыл на место около шести часов, к этому времени автомобиль Subaru уже уехал. К сожалению, очевидец не запомнил номер подозрительного автомобиля, чтобы полиция могла дальше расследовать дело.

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