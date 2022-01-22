В Ида-Вирумаа ради учений подожгут дом

Цель учений – отработать создание системы водоснабжения при тушении пожара, тушение пожара, тактику защиты соседних зданий, а также сравнить эффект системы пенообразования с использованием сжатого воздуха и огнетушителя при борьбе с огнем, передает rus.err.ee .

Учения пройдут в зданиях, владелец которых согласился на их проведение. В ходе учений здания подожгут. Такие здания Идаскому центру Спасательного департамента передают для учений один-два раза в год. Для добровольных и профессиональных спасателей это хорошая возможность отработать практические навыки.