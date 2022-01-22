Командующему немецким флотом Кай-Ахиму Шёнбаху (на фото - с предыдущим министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр) предстоит неприятнейший разговор с генеральным инспектором бундесвера и новым министром Кристиной Ламбрехт ФОТО: BBC News

Командующий немецким флотом вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах сказал на конференции в Индии, что Путин ищет и заслуживает уважения, а Крым никогда не вернется в состав Украины, а на следующий день, когда об этом стало известно в Германии, назвал свое выступление ошибкой.

"На самом деле он [Путин] хочет, чтобы его уважали [...] И, боже мой, проявить уважение - это так мало стоит, ничего на самом деле не стоит. Довольно легко проявить уважение, которого он требует и, наверное, заслуживает", - сказал Шёнбах, выступая в пятницу на конференции Института оборонных исследований и анализа в Дели.

Обсуждая действия России в отношении Украины, Шёнбах признал, что на них надо как-то реагировать, но при этом добавил, что Крым никогда уже не вернется в состав Украины, и это надо признать как факт.

В субботу, после того как вывешенное в Youtube выступление вице-адмирала Шёнбаха растиражировала немецкая пресса, министерство обороны заявило, что оно не отражает официальную позицию Германии, а сам командующий флотом повинился в "Твиттере".

"Мои заявления на тему политики безопасности в дискуссии в аналитическом институте в Индии были отражением моего личного мнения в тот момент и в том месте. Они ни в коей мере не отражают официальную позицию бундесвера [...]

Я не должен был так поступать, это была явная ошибка", - написал вице-адмирал Шёнбах.

Unbedacht, fehleingeschätzt in der Situation, hätte ich das so nicht tun dürfen. Da gibt es nichts zu deuteln, das war ein klarer Fehler. @BMVg_Bundeswehr #deutschemarine https://t.co/rJhoKqGYUy — chiefdeunavy (@chiefdeunavy) January 22, 2022

Пресс-служба министерства обороны Германии тоже заявила, что слова вице-адмирала не соответствуют официальной позиции страны.

Немецкая газета Spiegel сообщает со ссылкой на свои источники, что министр обороны Кристина Ламбрехт срочно обсудила выступление вице-адмирала с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном и в понедельник Шёнбах вызван на разъяснительную беседу с Цорном.

"Вполне возможно, что на этом экскурсе в темы международной политики его блестящая карьера в бундесвере оборвется", - предполагает Spiegel.

Выступление Шёнбаха наложилось во времени на решение Германии запретить странам Балтии срочную поставку Украине имеющихся у них немецких гаубиц.

Украина тоже недовольна

МИД Украины осудил и это решение, и размышления командующего немецким флотом.

В МИД в Киеве была вызвана посол Германии Анка Фельдгаузен, а министр Дмитрий Кулеба кратко изложил свою позицию в "Твиттере".

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в том числе через выдачу разрешения на это третьим странам, о бесперспективности возвращения Крыма, колебания относительно отключения России от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации в сфере безопасности", - написал украинский министр.