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Как живется в Таллинне людям с инвалидностью и с какими стереотипами им приходится бороться

Мужчина с инвалидностью. Снимок иллюстративный. ФОТО: Rock and Wasp/ Shutterstock

Живя обычной жизнью, гуляя с друзьями, встречаясь с ними в центре Таллинна и свободно выбирая место для проведения досуга, как часто мы задумываемся о том, каково все эти действия совершать людям в инвалидных колясках? С какими трудностями они сталкиваются? Насколько столица приспособлена для людей с инвалидностью? Как и где они проводят свободное время? Корреспонденты молодежного издания «Шум», созданного в том числе выпускниками прошлых Летних школ журналистики SSE Riga и Rus.Postimees, поговорили со студентами Таллиннского университета Алисой и Таави.

Недоступность и стереотипы

Таави провел в инвалидном кресле большую часть жизни. По его словам, передвижение по городу в основном осложняют бордюры. «Таллинн – интересный город в том смысле, что в нем есть как современная инфраструктура (дороги, тротуары, переходы), так и историческая зона (Старый город, множество лестниц), что, безусловно, влияет на комфорт людей. Поскольку я не очень часто бываю в Старом городе, отчасти из-за неудобств с передвижением, мои основные трудности связаны с обычными бордюрами и лестницами, - говорит он. - Именно они являются одним из самых раздражающих препятствий. Благодаря силе тяжести вполне можно спуститься и с довольно высоких бордюров, но гораздо сложнее на них самостоятельно заехать. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда доступ к тротуару затруднен и приходится искать место, где поребрик ниже или его нет совсем».

При входе в здание также важно, чтобы был пандус. «К сожалению, в густонаселенных районах они не всегда есть или те, что есть, слишком крутые, чтобы их можно было преодолеть самостоятельно. Я надеюсь, что все-таки при планировании города теперь следят, чтобы были спуски с бордюра, в том числе для велосипедов и детских колясок, а также пандусы», - отмечает Таави.

Алиса провела в инвалидном кресле всю жизнь. По сравнению с другими городами, Таллинн кажется ей более доступным в плане инфраструктуры и чуть менее доступным в отношении социальной среды. Несмотря на то что девушка ведет активный образ жизни, — учится в университете, путешествует и занимается танцами — она часто сталкивается со стереотипами об инвалидности.

«Предрассудков много: от "это заразно" и "вы не должны рожать детей – вы портите общество" до "все люди с инвалидностью – герои". В разных ситуациях могут проявиться разные стереотипы. Самый частый, с которым я сталкиваюсь, заключается в том, что я не могу и не имею права передвигаться по улице без сопровождения», - говорит Алиса.

У Таави опыт общения с разными людьми был, по большей части, положительным, и инвалидность не оказала заметного влияния на отношение к нему. «Но, например, некоторые считают, что если у человека есть физический недостаток, то неполноценен и умственно. Это ощущается, когда, например, с тобой говорят громче и медленнее, чем с другими, или каким-то ласковом тоном. Но опять же, это случается очень редко», - отмечает он.

Другое предубеждение, которое имеет место немного чаще: человеку с физическими недостатками нужна помощь в любой ситуации. «Сама по себе помощь достойна похвалы, но я хочу, чтобы меня сначала спросили, нужна ли она мне и, что еще более важно, как именно мне помочь, - объясняет Таави. - Здесь я не говорю о том, когда для меня придерживают дверь (я ее тоже придерживаю, когда вхожу перед кем-то), а скорее о ситуации, когда, например, необходимо поднять человека в инвалидной коляске. Здесь уже важно, чтобы техника помощи была правильной, иначе попытка помочь может закончиться плачевно. Чтобы избежать такой ситуации, перед тем как вы начнете помогать, стоит спросить, нужна ли помощь и какая именно».

Алиса отмечает, что не каждый человек в инвалидной коляске имеет нетрудоспособность и получает пособие: «Трудоспособность определяется по многим факторам. Если твоя ситуация заключается лишь в том, что ты не можешь ходить, и ни в чем более, то, скорее всего, у тебя будет рабочая группа инвалидности. При получении инвалидности заполняется большая анкета, в которую входят зрение, слух, конечности, другие заболевания (онкология, диабет), психическое здоровье, социализация и умственные особенности. У меня лично нерабочая группа. И, соответственно, от группы зависит пособие».

Таави обращает внимание на то, что люди с ограниченными возможностями могут посещать любые места наравне со всеми. «Все, что нужно сделать, - это убедиться, что место доступно: имеются пандус, ступеньки, туалет для людей с ограниченными возможностями и т.д.). И даже если это не так, то благодаря помощи оказавшихся рядом людей не было ни одного заведения, которое я не смог посетить».

По словам Таави, в Таллинне много интересных мест, в целом, ему нравятся район Теллискиви, Таллиннский зоопарк, рынок Балтийского вокзала, тропы здоровья и т.д. Алиса тоже не видит для себя ограничений для посещения различных мест: «Возможность есть везде, где есть доступ. Зависит от расположения. Чаще всего я просто прошу помощи, если необходимо».

Существует мнение, что большинство людей с инвалидностью предпочитают, чтобы их никоим образом не выделяли и относились к ним так же, как и ко всем остальным. Действительно ли это так? «Инвалидность определенно влияет и на личность человека, и на его способности в той или иной сфере. Выделять это я считаю неправильным, но также неправильно вообще не замечать потребностей человека и списывать его особенности на лень или что-то в этом роде», - отвечает Алиса.

«На мой взгляд, люди хотят равного отношения, чтобы общение было, в первую очередь, из интереса к личности, а не из-за инвалидности или какого-либо другого отличия - расы, религии, пола, возраста и т.д. И я сам такое желание понимаю. Я не думаю, что это хорошо, когда тебя унижают или выделяют, потому что ты просто обладаешь качеством, которое отличает тебя от других», - добавляет Таави.

Поставить себя на место другого

По словам советника отдела политики равенства Министерства социальных дел Лили Тири, в Эстонии числится около 140 000 человек с ограниченными физическими возможностями. Инвалидности могут сильно различаться в зависимости от того, является ли это врожденным, вызванным пороком развития или появившимся вследствие болезни или несчастного случая.

«В Таллинне проживает больше людей с ограниченными физическими возможностями, чем в любом другом самоуправлении. Доступность и услуги для людей с ограниченными возможностями здесь лучше, чем в небольших городках и селах, но, конечно, не идеальны. Для человека, использующего инвалидную коляску или другое вспомогательное средство, чрезвычайно важно, чтобы весь его путь был доступным, - говорит она. - Доступность начинается с дома человека, и если мы посмотрим вокруг, то увидим множество многоквартирных домов, в которых нет лифта, а если он есть, то от него нас отделяет еще девять ступеней. Мы видим автобусы с отсутствием ступеней. Или же пандус в троллейбусе имеет слишком малую грузоподъемность, т.е. его крепления или сама плита могут погнуться, что приведет к аварии. Или чтобы собрать пандус, придется применить силу и в дальнейшем разложить его снова не удастся. И какая польза от того, что вы сможете выйти из дома и сесть в автобус, если вы не можете попасть, например, в здание школы и там передвигаться без посторонней помощи».

Тем не менее, по словам Тири, в последние годы доступности городской среды уделялось гораздо больше внимания: «В основном, потому, что люди с ограниченными физическими возможностями очень хорошо заявляют о себе, помогая государству и местным властям понять, какие условия необходимы им для того, чтобы самостоятельно передвигаться по городу и пользоваться различными услугами».

По мнению советника Министерства социальных дел, очень важна способность мысленно ставить себя на место другого человека и замечать, где начинаются привилегии для одного и ограничения для другого. «У всех есть пожилые родственники или знакомые, для которых совершенно нормально нуждаться в скамейке, чтобы присесть и передохнуть на прогулке или в торговом центре. Точно так же в скамейке нуждается человек с протезом, для которого тяжело проходить большие расстояния. Достаточно широкий дверной проем, пандус или уровень (отсутствие ступенек) помогают передвигаться комфортно как родителям с коляской, так и человеку в мануальном кресле или с ходунками», - отмечает она.

Инвалидность определяется по-разному. «Определение степени тяжести инвалидности основывается на нарушениях функций организма, подтвержденных обследованием и диагностикой, которые затрудняют, ограничивают или препятствуют нормальной жизни человека. Учитываются любые отклонения, которые могут усиливать проблемы. Тип инвалидности (например, нарушение подвижности, нарушение зрения и т. д.) определяется наибольшим отклонением в строении или функциях тела. При наличии ограничений в строении или функциях нескольких органов, тяжесть инвалидности определяется отдельно в каждом случае», - объясняет Тири.

Степень инвалидности (средняя, тяжелая, глубокая) также оценивается отдельно в каждой области (движение, зрение, психика и т.д.). Поддержка со стороны государства зависит от степени инвалидности. «Поддержка осуществляется либо финансово, либо за счет предоставления таких услуг, как реабилитация или вспомогательные средства. Большая часть помощи предоставляется местными властями, т.е. городскими или сельскими муниципалитетами, - говорит Тири. - Эти услуги могут варьироваться в зависимости от потребностей человека: общественный транспорт, личная помощь, жилое пространство и т.д. Все эти льготы необходимы, потому что у человека с ограниченными возможностями помимо обычных расходов есть ряд других расходов на здоровье, вспомогательные средства или транспорт».

Если бы в горуправах было больше работников на инвалидных колясках, доступность городской среды для таких людей была бы лучше? «Если есть политический интерес, то для людей с ограниченными возможностями в этой сфере нет никаких ограничений, они просто должны баллотироваться и быть избранными. Но если нет кандидатов или никого из людей с ограниченной подвижностью не выбрали, акцент по-прежнему делается на сочувствие, которое должны разделять и использовать в равной степени все власть имущие, иначе будет сложно добиться положительных изменений и доступности городской среды», - ответила Лили Тири.

Вы находитесь в рубрике Generation P. Это платформа на портале Rus.Postimees, где молодые журналисты и выпускники Летней и Осенней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees могут публиковать свои материалы.

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