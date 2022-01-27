Как живется в Таллинне людям с инвалидностью и с какими стереотипами им приходится бороться
Живя обычной жизнью, гуляя с друзьями, встречаясь с ними в центре Таллинна и свободно выбирая место для проведения досуга, как часто мы задумываемся о том, каково все эти действия совершать людям в инвалидных колясках? С какими трудностями они сталкиваются? Насколько столица приспособлена для людей с инвалидностью? Как и где они проводят свободное время? Корреспонденты молодежного издания «Шум», созданного в том числе выпускниками прошлых Летних школ журналистики SSE Riga и Rus.Postimees, поговорили со студентами Таллиннского университета Алисой и Таави.