Как живется в Таллинне людям с инвалидностью и с какими стереотипами им приходится бороться

Алиса отмечает, что не каждый человек в инвалидной коляске имеет нетрудоспособность и получает пособие: «Трудоспособность определяется по многим факторам. Если твоя ситуация заключается лишь в том, что ты не можешь ходить, и ни в чем более, то, скорее всего, у тебя будет рабочая группа инвалидности. При получении инвалидности заполняется большая анкета, в которую входят зрение, слух, конечности, другие заболевания (онкология, диабет), психическое здоровье, социализация и умственные особенности. У меня лично нерабочая группа. И, соответственно, от группы зависит пособие».

Таави обращает внимание на то, что люди с ограниченными возможностями могут посещать любые места наравне со всеми. «Все, что нужно сделать, - это убедиться, что место доступно: имеются пандус, ступеньки, туалет для людей с ограниченными возможностями и т.д.). И даже если это не так, то благодаря помощи оказавшихся рядом людей не было ни одного заведения, которое я не смог посетить».

По словам Таави, в Таллинне много интересных мест, в целом, ему нравятся район Теллискиви, Таллиннский зоопарк, рынок Балтийского вокзала, тропы здоровья и т.д. Алиса тоже не видит для себя ограничений для посещения различных мест: «Возможность есть везде, где есть доступ. Зависит от расположения. Чаще всего я просто прошу помощи, если необходимо».

Существует мнение, что большинство людей с инвалидностью предпочитают, чтобы их никоим образом не выделяли и относились к ним так же, как и ко всем остальным. Действительно ли это так? «Инвалидность определенно влияет и на личность человека, и на его способности в той или иной сфере. Выделять это я считаю неправильным, но также неправильно вообще не замечать потребностей человека и списывать его особенности на лень или что-то в этом роде», - отвечает Алиса.

«На мой взгляд, люди хотят равного отношения, чтобы общение было, в первую очередь, из интереса к личности, а не из-за инвалидности или какого-либо другого отличия - расы, религии, пола, возраста и т.д. И я сам такое желание понимаю. Я не думаю, что это хорошо, когда тебя унижают или выделяют, потому что ты просто обладаешь качеством, которое отличает тебя от других», - добавляет Таави.

Поставить себя на место другого

По словам советника отдела политики равенства Министерства социальных дел Лили Тири, в Эстонии числится около 140 000 человек с ограниченными физическими возможностями. Инвалидности могут сильно различаться в зависимости от того, является ли это врожденным, вызванным пороком развития или появившимся вследствие болезни или несчастного случая.