Kiribati ФОТО: Publicitātes foto

Удаленное от мира островное государство Кирибати, расположенное в Тихом океане, ввело локдаун после того, как у пассажиров первого за 10 месяцев международного рейса был выявлен коронавирус, пишет Би-би-си.

По меньшей мере 36 человек из 54 пассажиров на рейсе из Фиджи сдали положительный тест на коронавирус. Четыре человека уже заразились вирусом от заболевших пассажиров.

Кирибати - одно из самых удаленных островных государств в мире. До прошлой недели здесь было зарегистрировано всего два случая Covid-19.

Прилетевшие в Кирибати сейчас находятся под наблюдением медиков, в том числе заболевшие. Сообщается, что все заразившиеся прошли полный курс вакцинации. Однако за последние несколько дней уже три сотрудника служб безопасности карантинного центра также сдали положительный тест. Еще один заразившийся не работает в этом учреждении, сообщили власти.

Локдаун вступил в силу в субботу, и пока неясно, сколько он продлится.

Людям разрешено покидать дома только в неотложных случаях. Они могут купить товары первой необходимости в магазинах, которые теперь открыты с 6:00 до 14:00.

"Единственный способ борьбы с этим вирусом - полная вакцинация", - говорится в заявлении администрации президента Танети Маамау в "Фейсбуке". Жителей настоятельно призвали пройти полный вакцинацию, чтобы защитить себя и близких.