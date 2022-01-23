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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ночной концерт в центре Отепя собрал множество зрителей

В субботу вечером на центральной площади Отепя состоялся зимний ночной певческий праздник, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

45 хоров, около 600 певцов и любимые эстонские артисты спели лучшие песни легендарного песенного конкурса «Гороскоп». В качестве солистов выступали Реэт Линна, Уку Сувисте, Герли Падар, Мартен Кунингас, Неле-Лийз Вайксоо, Марек Садам и Маргит Тали.

Художественный руководитель зимнего певческого праздника и дирижер, культурный организатор Дома культуры Отепя Мерле Соонберг, отметила, что, поскольку в 2021 году у многих исполнителей "Гороскопа" был юбилей, эти прекрасные песни стали темой в этом году.

Ночной зимний певческий праздник в Отепя – это традиционное мероприятие, которое в этом году проводится уже в седьмой раз. Трансляцию концерта вел ETV.

Песенный праздник был организован Отепяским культурным центром, дочерним предприятием волостной управы Отепя. Мероприятие помогли организовать культурная столица Европы Тарту 2024, волость Отепя, Эстонский капитал культуры, Фонд "Агентство развития Валгамаа" и ERR.

По словам организаторов, мероприятие было организовано в соответствии со всеми коронавирусными предписаниями, действующими в Эстонской Республике. Все артисты и участники хора были вакцинированы.

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