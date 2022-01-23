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Коронавирус выявлен у 3670 жителей Эстонии

Коронавирусное отделение. ФОТО: Remo Tõnismäe

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9117 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3670. Скончались два человека с коронавирусом.

По состоянию на утро 23 января, в больницах находится 311 пациентов с коронавирусом. Из них 218 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 169 человек, или 77,5% не были вакцинированы, а 49, или 22,5% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 32 новые истории болезни. Скончалось два человека с коронавирусом, оба не были вакцинированы: 61-летний мужчина и 89-летняя женщина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 203,8, а среди невакцинированных людей – 333,7.

За сутки ввели 2129 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 256 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 363 612 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,1%.

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