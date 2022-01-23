Коронавирус выявлен у 3670 жителей Эстонии

По состоянию на утро 23 января, в больницах находится 311 пациентов с коронавирусом. Из них 218 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 169 человек, или 77,5% не были вакцинированы, а 49, или 22,5% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 32 новые истории болезни. Скончалось два человека с коронавирусом, оба не были вакцинированы: 61-летний мужчина и 89-летняя женщина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 203,8, а среди невакцинированных людей – 333,7.