Экс-премьер Украины Николай Азаров бежал в Россию в 2014 году, откуда критикует украинские власти. Британия считает, что он - один из тех, кто будет нужен Кремлю после вторжения на Украину. ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Британия обвинила Москву в попытке привести к власти на Украине пророссийских политиков. Министерство иностранных дел Британии называет кандидатом Кремля на роль главы Украины бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева. В России назвали это дезинформацией.

«Опубликованная сегодня информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля», - говорится в заявлении главы британского МИД Лиз Трасс.

«Россия должна снизить эскалацию, прекратить кампании агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии», - говорится в сообщении Форин-офиса.

«Как неоднократно заявляла Великобритания вместе с нашими партнерами, любое военное вторжение России в Украину будет огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить очень высокую цену», - заявляет британский МИД.

Заместитель британского премьер-министра Доминик Рааб в интервью Би-би-си в воскресенье подтвердил, что существует очень серьезный риск российского вторжения, однако подчеркнул, что в случае нападения или попытки установить в Киеве марионеточный режим Россия столкнется с серьезными последствиями.

Рааб сказал, что пока не может раскрыть, какие именно меры ожидают Москву, отметив в то же время, что это будут жесткие экономические и финансовые санкции.

В ответ на вопрос, насколько эффективна угроза санкций для предотвращения вторжения, Рааб заявил, что Путин также опасается увязнуть на Украине и получить «еще одну Чечню».

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев назвал информацию британского МИД о нем непрофессиональной, добавив, что надеется на извинения.

Посольство России в Британии заявило о «глупых риторических провокациях», опасных в нынешней разогретой обстановке.

Кто такой Евгений Мураев?

Евгений Мураев, которому по данным Форин-офиса, уготована роль «пророссийского лидера», - депутат двух созывов украинского парламента (избирался в 2012 и 2014 годах).

45-летний политик - бывший член Партии регионов, лидером которой в свое время был экс-президент Виктор Янукович. Сейчас Мураев - лидер партии «НАШИ».

Мураев был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. На парламентских выборах 2019 года Мураев не смог избраться в парламент. По информации украинских СМИ, он владел телеканалом NewsOne, потом основал телеканал «НАШ».

Он неоднократно высказывался за внеблоковый статус Украины и децентрализацию власти.

При этом против Мураева с 2018 года действуют российские санкции. Он их связывает со своим конфликтом с Виктором Медведчуком, которого считают одним из самых влиятельных пророссийских политиков в Украине, получившим прозвище «кум Путина» из-за своих близких отношений с российским президентом.

«У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину», - так Мураев отреагировал на сообщение британских властей.

Кого еще заподозрили в связях с Кремлем

Британский МИД утверждает, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими украинскими бывшими политиками из окружения экс-президента Виктора Януковича, среди которых:

Сергей Арбузов - первый вице-премьер Украины времен Януковича (2012-14 годы), который недолго в 2014 году исполнял обязанности премьер-министра;

- первый вице-премьер Украины времен Януковича (2012-14 годы), который недолго в 2014 году исполнял обязанности премьер-министра; Андрей Клюев - первый вице-премьер (2010-2012 годы) и руководитель администрации бывшего президента Украины Януковича;

- первый вице-премьер (2010-2012 годы) и руководитель администрации бывшего президента Украины Януковича; Владимир Сивкович - бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны;

- бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны; Николай Азаров - премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.

По данным Форин-офиса, некоторые из пророссийских политиков контактируют с офицерами российской разведки, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину.

Взаимные обвинения

В британском МИД не стали отвечать на вопросы, каким образом и когда Россия намерена сменить руководство Украины.

«Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», - говорится в ответном заявлении МИД России.

❗️ Дезинформация @FCDOGovUK — cвидетельство того, что именно страны #НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины.



Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига. pic.twitter.com/MHSieBc2tS — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) January 22, 2022

«Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», - иронизирует российский МИД.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что, по его мнению, Москва действительно пытается привести к власти пророссийского лидера. «Они пытаются это сделать уже не в первый раз», - сказал он в интервью Sky News.

По словам Пристайко, вопрос не в том, вторгнется ли Россия в Украину, а в том, будет ли это полноценное вторжение или что-то менее масштабное. Посол Украины в Великобритании добавил, что страна «готова к бою», но не очень хорошо подготовлена к затяжному конфликту с Россией.

«Серьезный риск вторжения»

Украинские военные патрулируют территорию вблизи линии соприкосновения ФОТО: Getty Images

Западные страны в течение нескольких месяцев высказывают опасения, что Россия намерена вторгнуться на украинскую территорию. Хотя полномасштабное наступление с захватом крупных городов и обширных территорий при нынешней численности и конфигурации российских войск близ границы выглядит маловероятным, наблюдатели не исключают возможности тех или иных ограниченных военных ударов или крупных кибератак.

Российские власти эти обвинения отвергают, однако параллельно выдвигают требование юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и от принятия Украины в свои ряды.

Москва также добивается от западных лидеров - в первую очередь, президента США Джо Байдена - оказать давление на Киев, принудив его к выполнению непопулярных в украинском обществе Минских соглашений. Эти соглашения предусматривают предоставление автономии удерживаемым пророссийскими сепаратистами территорий на востоке Украины, а также их включение в украинское политическое пространство.

В Вашингтоне и Брюсселе заявляют, что хотя вопрос вступления Украины НАТО не рассматривается в ближайшей перспективе, но альянс остается верен своей политике открытых дверей и не может запрещать каким-либо странам претендовать на присоединение к нему.

Накануне на Украину поступила первая часть военной помощи США.

До этого Великобритания передала армии Украины партию противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Председатель специального комитета нижней палаты британского парламента по обороне Тобиас Эллвуд сказал Би-би-си, что очень доволен этим решением, хотя оно и было запоздалым. Великобритания должна больше поддерживать Украину, считает он.