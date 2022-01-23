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ВИДЕО ⟩ В Латвии произошло смертельное ДТП с участием машины муниципальной полиции

Муниципальная полиция ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Царникавской волости Латвии произошло тяжелое ДТП с участием машины муниципальной полиции, сообщает портал Mixnews.lv.

Сразу после полуночи на 11-м километре Таллиннского шоссе в Адажи водитель автомобиля Škoda, проезжая мимо трапа автоэвакуатора Mercedes-Benz, ударился о натянутые металлические тросы, а затем сбил находившегося рядом человека.

На месте происшествия погиб водитель Škoda, а два человека были с травмами доставлены в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Пока Госполиция не дает дополнительных комментариев, однако насколько можно судить в опубликованной в соцсетях информации, на видео видно, как машина летела на огромной скорости и наскочила на трос, которым пытались вытащить свалившийся в кювет автобус. Почему водитель Škoda не заметил на своем пути тросы и почему он мчался на огромной скорости, будет выяснять полиция.

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