ВИДЕО ⟩ В Латвии произошло смертельное ДТП с участием машины муниципальной полиции

Сразу после полуночи на 11-м километре Таллиннского шоссе в Адажи водитель автомобиля Škoda, проезжая мимо трапа автоэвакуатора Mercedes-Benz, ударился о натянутые металлические тросы, а затем сбил находившегося рядом человека.

Пока Госполиция не дает дополнительных комментариев, однако насколько можно судить в опубликованной в соцсетях информации, на видео видно, как машина летела на огромной скорости и наскочила на трос, которым пытались вытащить свалившийся в кювет автобус. Почему водитель Škoda не заметил на своем пути тросы и почему он мчался на огромной скорости, будет выяснять полиция.