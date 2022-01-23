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В Тарту сегодня открылась новая палатка тестирования на коронавирус

Тест на коронавирус. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В Тарту с воскресенья открыта новая палатка тестирования на коронавирус рядом со спортивным залом A.Le Coq, по-прежнему открыт пункт тестирования и на парковке у Певческого поля.

По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэзи, открыть новый пункт потребовалось в связи с очень быстрым распространением штамма омикрон и с увеличением числа желающих пройти тестирование. «Важно, чтобы партнер по тестированию Qvalitas мог выполнять свою работу в Тарту как можно эффективнее», — объяснил Леэзи.

Новая палатка открыта по адресу Ихасте теэ, 7 рядом со спорткомплексом A.Le Coq. Въезд к палатке со стороны улицыы Луха. В тестовой зоне формируются по крайней мере две очереди: отдельная зона для ожидания в автомобилях и вход для пешеходов.

Дополнительный пункт тестирования по заказу департамента здоровья открыла общественная организация тестирования в сотрудничестве с городом Тарту и Tartu Sport. Тесты берут медики врачебного центра Qvalitas. Образцы доставляются в Таллинн и анализируются методом ПЦР в лаборатории SYNLAB.

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