В Тарту сегодня открылась новая палатка тестирования на коронавирус

По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэзи, открыть новый пункт потребовалось в связи с очень быстрым распространением штамма омикрон и с увеличением числа желающих пройти тестирование. «Важно, чтобы партнер по тестированию Qvalitas мог выполнять свою работу в Тарту как можно эффективнее», — объяснил Леэзи.

Новая палатка открыта по адресу Ихасте теэ, 7 рядом со спорткомплексом A.Le Coq. Въезд к палатке со стороны улицыы Луха. В тестовой зоне формируются по крайней мере две очереди: отдельная зона для ожидания в автомобилях и вход для пешеходов.