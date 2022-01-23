Противники QR-кодов устроили массовый митинг в Хельсинки

Демонстранты собрались на Сенатской площади в самом центре финской столицы, после чего двинулись по центральным улицам до площади около железнодорожного вокзала.

Заявленными требованиями демонстрации, которые указаны на распространяемом в социальных сетях плакате, были отказ от «коронапаспорта» (сертификата о вакцинации с QR-кодом), запрет на обсуждаемые в Финляндии сейчас прививки от COVID-19 для детей и неприятие обязательной вакцинации для работников социальной и медицинской сферы.

У самих демонстрантов были разнообразные плакаты: «Убивает правительство, а не коронавирус», «Сохраним сферу соцздрава!», «Стыдно за себя? Используй маску», «Не против вакцинации, но против коронавакцинации», «Нет обязательной вакцинации, коронапаспортам, чипам», «Зачем жить во лжи?» и другие.

Акция объединила представителей различных политических сил: либертарианцев, левых, оппозиционной популистской партии VKK и других.

Полиция оценила число участников в 4000.