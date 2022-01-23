Абсолютный рекорд в странах Балтии: литовец сорвал джекпот
Литовец на этой неделе выиграл рекордную сумму в лотерее - 24 миллиона евро, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на 15min.
Литовец на этой неделе выиграл рекордную сумму в лотерее - 24 миллиона евро, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на 15min.
Вечером пятницы два игрока лотереи Eurojackpot, один из Литвы, другой из Германии, выиграли главный приз - 48 миллионов евро.
Соответственно житель Вильнюса выиграл более 24 миллиона евро.
"Это самый большой приз не только в Литве, но и во всех странах Балтии", - заявила директор по маркетингу Perlas Network Рената Мозурайте.
Счастливый билет был куплен 20 января в магазине Maxima на улице Пилайтес, в Вильнюсе.
До этого крупнейшим призом в странах Балтии были 13 млн евро, которые другой житель Вильнюса в феврале прошлого года выиграл в Vikinglotto.