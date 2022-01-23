В понедельник цена на электроэнергию немного упадет
В понедельник средняя дневная цена электроэнергии на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии снизится на пять евро, по сравнению с воскресеньем.
В понедельник средняя дневная цена электроэнергии на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии снизится на пять евро, по сравнению с воскресеньем.
Завтра средняя цена составит 147,77 за мегаватт-час, в воскресенье она была 152, 48 евро за мегаватт-час, передает ERR.
В понедельник самое дешевое электричество будет с часа ночи до шести часов утра, цена составит от 10 до 12 евро за мегаватт-час.
С семи утра до восьми вечера электричество будет стоить 198 евро за мегаватт-час, после чего цена на два часа снизится до 155 евро, а с десяти вечера вновь поднимется до 198 евро.