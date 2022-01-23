В понедельник цена на электроэнергию немного упадет

Завтра средняя цена составит 147,77 за мегаватт-час, в воскресенье она была 152, 48 евро за мегаватт-час, передает ERR.

В понедельник самое дешевое электричество будет с часа ночи до шести часов утра, цена составит от 10 до 12 евро за мегаватт-час.