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В понедельник цена на электроэнергию немного упадет

Электроэнергия. ФОТО: Tairo Lutter

В понедельник средняя дневная цена электроэнергии на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии снизится на пять евро, по сравнению с воскресеньем.

Завтра средняя цена составит 147,77 за мегаватт-час, в воскресенье она была 152, 48 евро за мегаватт-час, передает ERR.

В понедельник самое дешевое электричество будет с часа ночи до шести часов утра, цена составит от 10 до 12 евро за мегаватт-час.

С семи утра до восьми вечера электричество будет стоить 198 евро за мегаватт-час, после чего цена на два часа снизится до 155 евро, а с десяти вечера вновь поднимется до 198 евро.

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