Репортаж ⟩ Протестующий в отчаянии: никогда бы не поверил, что должен буду протестовать против правительства моей страны

«В 90-е годы я был на этой площади и нес флаг Эстонской Республики на параде Сил обороны. Я бы никогда не поверил, что теперь я должен протестовать против правительства моей страны», - говорит 60-летний Вердон, держа в руках лозунг, призывающий Рийгикогу положить конец диктатуре. Он продолжает: «Это больно, но когда я вижу, куда движется эта страна, то нахожусь здесь из чувства долга, чтобы по-своему внести вклад в то, чтобы здравый смысл снова стал править».