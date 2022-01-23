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  • Протестующий в отчаянии: никогда бы не поверил, что должен буду протестовать против правительства моей страны

Репортаж ⟩ Протестующий в отчаянии: никогда бы не поверил, что должен буду протестовать против правительства моей страны

Демонстрация EKRE на площади Вабадузе. ФОТО: Eero Vabamägi

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) провела в субботу в Таллинне протест против экономической политики правительства и вместе с населением потребовала снижения цен на электроэнергию. Несмотря на мороз, к полудню на площади Вабадузе собрались тысячи протестующих. Причины для участия в демонстрации были разные, но общий тон был однозначным: нынешняя правящая коалиция не работает в интересах эстонского народа, а с людьми не считаются, пишет Postimees.

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«В 90-е годы я был на этой площади и нес флаг Эстонской Республики на параде Сил обороны. Я бы никогда не поверил, что теперь я должен протестовать против правительства моей страны», - говорит 60-летний Вердон, держа в руках лозунг, призывающий Рийгикогу положить конец диктатуре. Он продолжает: «Это больно, но когда я вижу, куда движется эта страна, то нахожусь здесь из чувства долга, чтобы по-своему внести вклад в то, чтобы здравый смысл снова стал править».

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