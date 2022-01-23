Репортаж ⟩ Протестующий в отчаянии: никогда бы не поверил, что должен буду протестовать против правительства моей страны
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) провела в субботу в Таллинне протест против экономической политики правительства и вместе с населением потребовала снижения цен на электроэнергию. Несмотря на мороз, к полудню на площади Вабадузе собрались тысячи протестующих. Причины для участия в демонстрации были разные, но общий тон был однозначным: нынешняя правящая коалиция не работает в интересах эстонского народа, а с людьми не считаются, пишет Postimees.