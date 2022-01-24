При столкновении двух автомобилей пострадала 50-летняя женщина
В воскресенье, 23 января, в Таллинне на перекрестке Вильде-теэ и Эхитаяте теэ-произошло ДТП.
В воскресенье, 23 января, в Таллинне на перекрестке Вильде-теэ и Эхитаяте теэ-произошло ДТП.
Инцидент имел место около 11 часов утра. Как сообщила пресс-служба полиции, 25-летний мужчина поворачивал на автомобиле Mercedes-Benz C220 налево и столкнулся с ехавшим прямо автомобилем Toyota Auris, которым управляла 43-летняя женщина.
Пассажир Toyota – 50-летняя женщина – доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.