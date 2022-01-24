Пн, 24.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • При столкновении двух автомобилей пострадала 50-летняя женщина

При столкновении двух автомобилей пострадала 50-летняя женщина

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter

В воскресенье, 23 января, в Таллинне на перекрестке Вильде-теэ и Эхитаяте теэ-произошло ДТП.

Инцидент имел место около 11 часов утра. Как сообщила пресс-служба полиции, 25-летний мужчина поворачивал на автомобиле Mercedes-Benz C220 налево и столкнулся с ехавшим прямо автомобилем Toyota Auris, которым управляла 43-летняя женщина.

Пассажир Toyota – 50-летняя женщина – доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back