Пн, 24.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Как пересадить людей с такси на общественный транспорт?

Удобное приложение может сделать общественный транспорт более привлекательным. ФОТО: личный архив

Разработчик из Беларуси создал для таллиннцев удобное приложение, где можно посмотреть расписание нужного транспорта, еще только подходя к остановке.

Для подписчиков Для подписчиков

Илья Зверев, создатель приложения Easy Transit Tallinn, переехал с семьей в Таллинн из Минска в марте и, помимо прочего, восхитился удобством и ценой общественного транспорта. «Он настолько хорош, что в августе мы продали машину за ненадобностью», – улыбается Илья и добавляет, что увидел только одну проблему: официальный сайт transport.tallinn.ee неплох с домашнего компьютера, но когда на улице нужно выбрать автобус, он неудобен.

«Я проверил все транспортные приложения и не нашел ни одного для себя. Все либо медленное, либо сложное, либо требует знаний маршрутов», - рассказывает он.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back