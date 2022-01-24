Как пересадить людей с такси на общественный транспорт?

Илья Зверев, создатель приложения Easy Transit Tallinn, переехал с семьей в Таллинн из Минска в марте и, помимо прочего, восхитился удобством и ценой общественного транспорта. «Он настолько хорош, что в августе мы продали машину за ненадобностью», – улыбается Илья и добавляет, что увидел только одну проблему: официальный сайт transport.tallinn.ee неплох с домашнего компьютера, но когда на улице нужно выбрать автобус, он неудобен.