Антирекорд ⟩ Коронавирус подтвержден у 5040 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 035 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5040. Скончались три человека с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 035 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5040. Скончались три человека с коронавирусом.
По состоянию на утро 24 января, в больницах находится 321 пациент с коронавирусом. Из них 225 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 175 человек, или 78% не были вакцинированы, а 50, или 22% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни. Скончалось три человека с коронавирусом: 64-летний мужчина, 77-летняя женщина и 79-летняя женщина.
За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 228,2, а среди невакцинированных людей – 375,5.
За сутки ввели 1004 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 124 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 364 447 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,2%.