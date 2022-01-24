Антирекорд ⟩ Коронавирус подтвержден у 5040 жителей Эстонии

По состоянию на утро 24 января, в больницах находится 321 пациент с коронавирусом. Из них 225 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 175 человек, или 78% не были вакцинированы, а 50, или 22% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни. Скончалось три человека с коронавирусом: 64-летний мужчина, 77-летняя женщина и 79-летняя женщина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 228,2, а среди невакцинированных людей – 375,5.