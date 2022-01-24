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  • Электросчета ресторанов выросли в несколько раз, но помощи ждать неоткуда

Электросчета ресторанов выросли в несколько раз, но помощи ждать неоткуда

В непростые времена собственник ирландского паба Мярт Меэсак работает за барной стойкой. ФОТО: Kristjan Teedema

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на прошлой неделе, что королевство больше не видит смысла в коронавирусных ограничениях и что введенные в отношении всевозможных заведений ограничения будут отменены. Владельцы тартуских ресторанов, кафе и баров согласны с тем, что ограничения и непомерные счета увеличивают неравенство и бедность, и если так будет продолжаться в том же духе, то многие заведение вскоре закроются.

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Коронакризис поставил заведения общепита в непростое положение. Выросшие в несколько раз счета и коронавирусные ограничения вынудили руководство пойти на сокращение персонала. Если люди перестанут ходить по ресторанам и пабам, вскоре проводить досуг будет просто негде.

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