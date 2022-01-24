Счета ресторанов за электричество выросли в несколько раз, но помощи ждать неоткуда

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на прошлой неделе, что королевство больше не видит смысла в коронавирусных ограничениях и что введенные в отношении всевозможных заведений ограничения будут отменены. Владельцы тартуских ресторанов, кафе и баров согласны с тем, что ограничения и непомерные счета увеличивают неравенство и бедность, и если будет продолжаться в том же духе, многие заведения вскоре закроются.