Швеция опровергла планы вступления в НАТО

«Прямо сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня», - цитирует министра «Интерфакс».

В то же время она напомнила, что Швеция и Финляндия являются самыми близкими партнерами НАТО.

Кроме того, Линде вновь заявила о позиции западных стран по ситуации вокруг Украины, что за любым вторжением РФ в эту страну последует мощный ответ. Также она выразила сомнения в том, что шведский дипперсонал придется эвакуировать из Украины.

Ранее сообщалось, что число жителей Швеции, поддерживающих присоединение страны к Североатлантическому альянсу, в последнее время увеличилось. Причина - рост напряженности в отношениях с Россией. Мнения по поводу присоединения Швеции к альянсу разделились в шведском парламенте. Так, правоцентристские партии поддерживают присоединение к НАТО, а социал-демократы выступают против.