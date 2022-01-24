Несмотря на то, что эстонцы, похоже, и приветствуют рост зарплат, превысивший его рост цен не оказал на продовольственную корзину того влияния, на которое возлагались надежды. Критики утверждают, что негативное влияние реформы подоходного налога, которая произошла в 2017 году, сейчас, в чрезвычайной экономической обстановке, оказалось сильнее, чем когда-либо ранее, пишет Postimees.

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На собственной шкуре то, что описывает министр, ощущают и многие государственные служащие. Пентус-Розиманнус пришла к выводу, что нынешнее правительство сделало все, «чтобы найти деньги для повышения зарплат учителям и полицейским, и теперь, благодаря ступенчатой системе налогов, зарплата, конечно, увеличится, но, поскольку они они окажутся на следующей налоговой ступени, этот факт откусит больший кусок повышения».

Один из архитекторов реформы подоходного налога, бывший лидер социал-демократов Евгений Осиновский оппонирует Партии реформ. Он напомнил, что реформа увеличила доходы 75 процентов налогоплательщиков, таким образом ее социальное влияние было неоспоримо позитивным. У дизайна реформы было два главных элемента: не облагаемый налогами минимум должен быть равен минимальной зарплате, а освобождение от налогов должно достигать средней зарплаты, которая тогда составляла 1200 евро.