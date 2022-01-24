Несмотря на то, что эстонцы, похоже, и приветствуют рост зарплат, превысивший его рост цен не оказал на продовольственную корзину того влияния, на которое возлагались надежды. Критики утверждают, что негативное влияние реформы подоходного налога, которая произошла в 2017 году, сейчас, в чрезвычайной экономической обстановке, оказалось сильнее, чем когда-либо ранее, пишет Postimees.

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На собственной шкуре то, что описывает министр, ощущают и многие государственные служащие. Пентус-Розиманнус пришла к выводу, что нынешнее правительство сделало все, «чтобы найти деньги для повышения зарплат учителям и полицейским, и теперь, благодаря ступенчатой системе налогов, зарплата, конечно, увеличится, но, поскольку они они окажутся на следующей налоговой ступени, этот факт откусит больший кусок повышения».