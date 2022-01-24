Видео ⟩ Обнаруженные в лесу трупы животных таинственно исчезли: остались только следы от шин
За несколько дней до Нового года фотограф Элери Лопп-Валдма, искавшая волчьи следы, обнаружила в лесу на месте выгона трупы коров и другого домашнего скота.
За несколько дней до Нового года фотограф Элери Лопп-Валдма, искавшая волчьи следы, обнаружила в лесу на месте выгона трупы коров и другого домашнего скота.
Фотограф-натуралист, ранее обнаружившая подобные находки в разных частях Эстонии, немедленно сообщила об этом в Департамент окружающей среды (KKA), который передал информацию в Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA). Чиновник, расследовавший это дело несколько дней спустя, ничего не нашел.