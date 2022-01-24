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  • Эстония
  • Обнаруженные в лесу трупы животных таинственно исчезли: остались только следы от шин

Видео ⟩ Обнаруженные в лесу трупы животных таинственно исчезли: остались только следы от шин

После того, как этот случай попал в новости, виновник вернулся в лес. ФОТО: Pilt videost

За несколько дней до Нового года фотограф Элери Лопп-Валдма, искавшая волчьи следы, обнаружила в лесу на месте выгона трупы коров и другого домашнего скота.

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Фотограф-натуралист, ранее обнаружившая подобные находки в разных частях Эстонии, немедленно сообщила об этом в Департамент окружающей среды (KKA), который передал информацию в Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA). Чиновник, расследовавший это дело несколько дней спустя, ничего не нашел.

Учитывая увиденные на месте следы от трактора, Лопп-Валдма заподозрила, что после попадания новости в СМИ нарушитель увез трупы, осталось лишь несколько останков. Ушные бирки, по которым можно идентифицировать домашних животных, на месте обнаружены не были.

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