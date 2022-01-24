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Суле: нагрузка на медицинскую систему растет

Урмас Суле. ФОТО: Mihkel Maripuu

Нагрузка на медицинскую систему растет - COVID-19 заболевает все больше детей, больницы переполнены пациентами с другими заболеваниями.

Медицинский руководитель Департамента здоровья Урмас Суле сказал ERR, что в последнее время в стационарном лечении нуждается достаточно много детей, передает rus.err.ee. "Это определенно не может, по крайней мере насколько нам известно, быть связано с омикрон-вариантом коронавируса", - сказал он.

"На этом фоне есть и другие инфекционные заболевания, а также довольно много различных внутренних болезней, с которыми пациентов экстренно госпитализируют, - сказал Суле, отметив, что таких пациентов много во всех больницах, чего не было во время весенней волны. - Больницы Эстонии сейчас переполнены". 

Суле отметил, что коронавирусом заражаются преимущественно более молодые люди, поэтому перегрузки больничной системы из-за таких пациентов пока нет.

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