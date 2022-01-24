Суле: нагрузка на медицинскую систему растет

Медицинский руководитель Департамента здоровья Урмас Суле сказал ERR, что в последнее время в стационарном лечении нуждается достаточно много детей, передает rus.err.ee . "Это определенно не может, по крайней мере насколько нам известно, быть связано с омикрон-вариантом коронавируса", - сказал он.

"На этом фоне есть и другие инфекционные заболевания, а также довольно много различных внутренних болезней, с которыми пациентов экстренно госпитализируют, - сказал Суле, отметив, что таких пациентов много во всех больницах, чего не было во время весенней волны. - Больницы Эстонии сейчас переполнены".