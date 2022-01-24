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Карпин посетил тренировку "Спартака" на сборе в Дубае

Валерий Карпин. ФОТО: Erik Romanenko

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин присутствует на открытой тренировке московского "Спартака", сообщил РИА Новости глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.

Это первая открытая тренировка команды - до этого футболисты работали в закрытом для СМИ режиме. Как сообщается, Карпин также побеседовал с главным тренером московского клуба Паоло Ваноли.

Сбор «Спартака» в ОАЭ проходит с 17 по 29 января.

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