НАТО отправляет в Восточную Европу самолеты и корабли

«НАТО предпримет все необходимые меры, чтобы защитить всех союзников, в том числе будет усилена восточная часть альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение ситуации с нашей безопасностью», - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем заявлении.

Альянс указывает на свои недавние решения, согласно которым Дания отправит на усиление безопасности в балтийском регионе фрегат с 160 военнослужащими и четыре истребителя F-16. Испания также обещает усилить флот, а Нидерланды - «привести в боевую готовность флотские и сухопутные подразделения сил быстрого реагирования».

Кроме того, Франция заявила о готовности отправить свои войска в Румынию, а США подумывают об увеличении своего военного присутствия в Восточной Европе.

Увеличение военного присутствия России на границе с Украиной и ее жесткий тон в декабре привели к тому, что в штаб-квартире НАТО попросили страны-участницы увеличить силы сдерживания. В заявлении говорится о том, что у НАТО не было войск на восточном фланге альянса вплоть до 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

США и ЕС будут координировать реакцию на возможное вторжение России

Министр иностранных дел США Энтони Блинкен и министры иностранных дел ЕС в понедельник подготовят мощную реакцию на возможное вторжение России в Украину.

США стремятся убедить союзников подготовить невиданный пакет санкций на случай, если Россия, сосредоточившая на границе с Украиной около 100 000 военнослужащих, отдаст войскам приказ перейти границу. Европейские страны заявляют о готовности при необходимости за несколько дней отреагировать с «массивными последствиями» для Москвы.

По-прежнему существуют разногласия относительно масштаба реакции и того, насколько велика опасность военных действий.

Блинкен при помощи видеомоста представит министрам иностранных дел ЕС обзор своих пятничных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которых стороны не добились кардинальных перемен, но договорились продолжить работу над уменьшением напряженности.

От министров иностранных дел ЕС в понедельник не ожидается одобрения мер против Москвы, однако, как сообщает один из источников, они могут касаться гигантских российских поставок нефти и газа в Европу.

«Нет никакого сомнения, что мы готовы отреагировать мощно и масштабными санкциями, подобных которым ранее не видели», - сказал министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. Министры иностранных дел также хотят получить у Блинкена информацию в связи с обещанием Вашингтона дать в течение этой недели письменный ответ на требования Москвы исключить вступление Украины в НАТО и уменьшить влияние Вашингтона в Восточной Европе.