Кая Каллас хочет видеть в странах Балтии больше американских военных

Россия собрала более 100 000 военнослужащих у границ Украины. Независимо от того, вторгнется ли в конце концов Россия на Украину, Кая Каллас хочет, чтобы НАТО увеличило свое присутствие на восточной границе Североатлантического союза.

Она намекнула, что американцы могли бы разместить свои войска в странах Балтии. «Самый большой сдерживающий фактор — это когда у тебя есть отличные друзья. Если над вами издеваются в школе, хулиган больше не будет донимать вас, если у вас есть большие и сильные друзья. То же самое касается сдерживания. Самый большой сдерживающий фактор для России — это американский флаг», — сказала она.