Кая Каллас хочет видеть в странах Балтии больше американских военных
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) призвала в интервью Financial Times увеличить военное присутствие США в странах Балтии.
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) призвала в интервью Financial Times увеличить военное присутствие США в странах Балтии.
Россия собрала более 100 000 военнослужащих у границ Украины. Независимо от того, вторгнется ли в конце концов Россия на Украину, Кая Каллас хочет, чтобы НАТО увеличило свое присутствие на восточной границе Североатлантического союза.