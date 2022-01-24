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Кая Каллас хочет видеть в странах Балтии больше американских военных

Кая Каллас. ФОТО: Konstantin Sednev

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) призвала в интервью Financial Times увеличить военное присутствие США в странах Балтии.

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Россия собрала более 100 000 военнослужащих у границ Украины. Независимо от того, вторгнется ли в конце концов Россия на Украину, Кая Каллас хочет, чтобы НАТО увеличило свое присутствие на восточной границе Североатлантического союза.  

Она намекнула, что американцы могли бы разместить свои войска в странах Балтии. «Самый большой сдерживающий фактор — это когда у тебя есть отличные друзья. Если над вами издеваются в школе, хулиган больше не будет донимать вас, если у вас есть большие и сильные друзья. То же самое касается сдерживания. Самый большой сдерживающий фактор для России — это американский флаг», — сказала она.

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