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Благодаря сильному ветру электроэнергия в Балтии подешевела

Штормовой ветер. ФОТО: Raigo Pajula

В связи с преобладанием сильного ветра в Балтийском регионе на минувшей неделе цена на электроэнергию снизилась.

Средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 19% до 139,5 евро за мегаватт-час, в Эстонии подешевела до 138,7 евро, а в Латвии осталась прежней в 165 евро, сообщил оператор электропередающей системы Литвы Litgrid.

«В середине января сильные ветра преобладали и в Швеции, откуда мы импортировали около 30% потребленной электроэнергии через соединение NordBalt. Это стало одной из основных причин падения выработки электроэнергии на тепловых электростанциях в Балтийских странах», – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

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