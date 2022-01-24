Благодаря сильному ветру электроэнергия в Балтии подешевела

Средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 19% до 139,5 евро за мегаватт-час, в Эстонии подешевела до 138,7 евро, а в Латвии осталась прежней в 165 евро, сообщил оператор электропередающей системы Литвы Litgrid.