Благодаря сильному ветру электроэнергия в Балтии подешевела
В связи с преобладанием сильного ветра в Балтийском регионе на минувшей неделе цена на электроэнергию снизилась.
В связи с преобладанием сильного ветра в Балтийском регионе на минувшей неделе цена на электроэнергию снизилась.
Средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 19% до 139,5 евро за мегаватт-час, в Эстонии подешевела до 138,7 евро, а в Латвии осталась прежней в 165 евро, сообщил оператор электропередающей системы Литвы Litgrid.
«В середине января сильные ветра преобладали и в Швеции, откуда мы импортировали около 30% потребленной электроэнергии через соединение NordBalt. Это стало одной из основных причин падения выработки электроэнергии на тепловых электростанциях в Балтийских странах», – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.