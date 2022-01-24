Составлен рейтинг самых стрессовых стран для начинающих водителей: Эстония входит в топ-20
Международная компания Zutobi составила рейтинг стран, в которых процесс адаптации на дороге проходит для водителей наиболее напряженно. Эксперты оценили страны по десятибалльной системе, учитывая несколько параметров, от дорожной инфраструктуры и загруженности дорог до количества смертельных ДТП. Низшую оценку получила Румыния, как наиболее стрессовая страна для водителей новичков. Эстония оказалась в числе первых 20 стран.