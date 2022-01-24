Составлен рейтинг самых стрессовых стран для начинающих водителей: Эстония входит в топ-20

По оценкам Zutobi, Румыния заработала 4,87 балла из 10 возможных. Низкий результат объясняется плохим состоянием дорог в стране и их загруженностью. На втором месте антирейтинга оказалась Малайзия с оценкой 5,07 балла — ее назвали опасной для новичков за рулем, так как на 100 тысяч местных жителей приходится 23 смертельных ДТП. Замыкают тройку Филиппины (5,30 балла), на оценку которых повлиял как низкий уровень качества дорог, так и пробки, пишет Motor.

В топ-5 также попали Болгария и Россия, которые заработали по 5,35 балла. Оценки обеих стран объясняются невысоким уровнем развитости дорожной инфраструктуры, а в России негативным фактором также стало сравнительно высокое количество смертельных аварий.

Несколько лучше дела обстоят в Греции и Польше, которые заняли шестое и седьмое места с результатами 5,52 и 5,65 балла соответственно. Восьмая позиция досталась Аргентине (5,76 балла), а замыкают список Новая Зеландия (5,97 балла) и Италия (6,09 балла).

Эстония в данной рейтинге заняла 17-ю строчку с 6,48 балла. На 100 тысяч местных жителей приходится пять смертельных ДТП. Если говорить о количестве машин в стране, то на 100 000 жителей приходится 64 989 машин. По данному показателю Эстония, например, опережает Литву, Латвию, Швецию, Канаду, Францию, Россию, Великобританию, Данию и Нидерланды. Качество дорог эксперты оценили в 61,4 балла из 100 возможных.