Cессия ПАСЕ: о чем пойдет речь на фоне угрозы войны РФ и Украины

24 января 2022 года в Страсбурге начинается зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Во время открытия сессии, когда происходит процедура проверки полномочий национальных делегаций, Украина и страны неформальной группы Baltic plus - Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша - собираются оспорить полномочия России в ПАСЕ. Об этом DW накануне открытия сессии сообщил член украинской делегации в ассамблее Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, полномочия делегации Госдумы РФ будут обжалованы "на существенных основаниях". Согласно процедуре ПАСЕ, таким основанием считается нарушение статьи 3 устава Совета Европы. В ней говорится, что каждая страна-член организации "обязательно должна признавать принцип верховенства права" и гарантировать основные права человека всем лицам, "находящимся под ее юрисдикцией".

Для обжалования полномочий "на существенных основаниях" необходимо, чтобы в зале эту инициативу поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций. "Я уверен, что мы соберем это количество, и обжаловать полномочия делегации РФ нам удастся", - отметил Гончаренко. Если это произойдет, то вопрос будет направлен на рассмотрение соответствующего комитета ПАСЕ, который подготовит доклад и резолюцию, рекомендующую ассамблее ратифицировать или не ратифицировать полномочия россиян. Резолюция будет вынесена на общее голосование в течении этой сессионной недели, которая будет продолжаться до пятницы, 28 января.

Санкционное противостояние в ПАСЕ

Отношения между Россией и ПАСЕ в последние годы далеки от безоблачных. Этот конфликт берет свое начало с апреля 2014 года, когда из-за аннексии Крыма права российской делегации в ассамблее были существенно ограничены. После этого санкции против РФ в ассамблее несколько раз продлевались, потому что Москва не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по Крыму и Донбассу. В знак протеста российские депутаты отказались участвовать в сессиях ПАСЕ. Чтобы вернуть Россию, летом 2019 ассамблея внесла изменения в свою процедуру, отменив возможность введения строгих санкций против национальных делегаций.

Делегация России - одна из самых больших в ПАСЕ, в ее состав входит 18 постоянных членов. С 2019 года российские депутаты принципиально не присоединяются ни к одной политической группе ассамблеи и считаются внефракционными. Новая российская делегация в ПАСЕ была сформирована после парламентских выборов в РФ, прошедших в сентябре прошлого года. Главой делегации переизбран вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Остались в ее составе и "старожилы" ПАСЕ - Леонид Слуцкий (Либерально-демократическая партия России) и Леонид Калашников (Коммунистическая партия). Но все же общий состав российской делегации изменился больше чем наполовину. Среди новичков есть и известные медийные личности - ведущий программы "60 минут", выходящей на телеканале "Россия 1", Евгений Попов и ведущая телеканал RT Мария Бутина. Оба депутата представляют фракцию "Единая Россия".