Четырем компаниям вместо видеокарт продали мешки с песком

За последнюю неделю в полицию поступила информация о том, что четыре разных предприятия купили использованные видеокарты у одного и того же продавца. Однако покупатели обнаружили в отправленной курьером посылке вместо ожидаемого товара завернутые в пленку мешки с песком, сообщает Лыунаская префектура.