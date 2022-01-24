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  • Четырем компаниям вместо видеокарт продали мешки с песком

Четырем компаниям вместо видеокарт продали мешки с песком

Мешки с песком в трамвае. Фото иллюстративное. ФОТО: Liis Treimann

Полиция начала расследование случаев, когда мошенники продавали компаниям вместо видеокарт мешки с песком.

За последнюю неделю в полицию поступила информация о том, что четыре разных предприятия купили использованные видеокарты у одного и того же продавца. Однако покупатели обнаружили в отправленной курьером посылке вместо ожидаемого товара завернутые в пленку мешки с песком, сообщает Лыунаская префектура.

Обстоятельства случаев мошенничества будут выяснены полицией в ходе уголовного производства.

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