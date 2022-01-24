Четырем компаниям вместо видеокарт продали мешки с песком
Полиция начала расследование случаев, когда мошенники продавали компаниям вместо видеокарт мешки с песком.
Полиция начала расследование случаев, когда мошенники продавали компаниям вместо видеокарт мешки с песком.
За последнюю неделю в полицию поступила информация о том, что четыре разных предприятия купили использованные видеокарты у одного и того же продавца. Однако покупатели обнаружили в отправленной курьером посылке вместо ожидаемого товара завернутые в пленку мешки с песком, сообщает Лыунаская префектура.
Обстоятельства случаев мошенничества будут выяснены полицией в ходе уголовного производства.