США и Эстония договорились о сотрудничестве в рамках программы Государственного департамента США «Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов» (FIRST). FIRST — это программа наращивания потенциала, предназначенная для углубления стратегических связей, поддержки энергетических инноваций и развития технического сотрудничества со странами-партнерами в области безопасной и надежной инфраструктуры ядерной энергетики.

Временный поверенный в делах посольства США в Таллинне Брайан Рорафф одобрил инициативу Эстонии по присоединению к программе FIRST.«Мы приветствуем амбициозные усилия Эстонии по переходу от углеродных источников производства электроэнергии и обеспечению энергетической независимости страны. Программа FIRST предоставляет обширный опыт правительства США, научных кругов, государственных лабораторий и промышленности официальным лицам Эстонии, чтобы они имели возможность изучить реализацию ядерных технологий в соответствии с самыми высокими международными стандартами ядерной безопасности, надежности и нераспространения ядерных материалов. Это важное решение, и мы поддерживаем внимательное рассмотрение Эстонией всех жизнеспособных альтернативных источников энергии», — отметил Рорафф.

По словам министра окружающей среды Эрки Сависаара, сотрудничество с США в рамках обучения по программе FIRST расширит знания эстонских специалистов относительно развертывания малых модульных реакторов и поможет принять взвешенное решение о целесообразности включения ядерной энергии в энергетический баланс Эстонии.

Основываясь на более чем 60-летнем опыте и инновациях США в области ядерной энергетики, FIRST оказывает поддержку в наращивании потенциала странам-партнерам по мере того, как они развивают свои ядерно-энергетические программы для достижения целей чистой энергии в соответствии с самыми высокими международными стандартами ядерной безопасности, надежности и нераспространения ядерных материалов. На сегодняшний день Государственный департамент США объявил о выделении 6,3 миллионов долларов на поддержку проектов FIRST по всему миру. На саммит лидеров по вопросам климата в апреле 2021 года администрация Байдена-Харрис назвала программу FIRST одним из ключевых усилий Соединенных Штатов по продвижению инноваций в распространении чистых технологий и налаживанию беспрецедентного глобального сотрудничества для противодействия климатическому кризису.